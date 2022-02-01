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В Новосибирске 7-летняя девочка скончалась от COVID-19

Фото В Новосибирске 7-летняя девочка скончалась от COVID-19
Фото В Новосибирске 7-летняя девочка скончалась от COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Семилетняя девочка скончалась от коронавируса в инфекционном стационаре в Новосибирске, сообщили в оперативном штабе по мониторингу за ситуацией с COVID-19 1 февраля.

За последние сутки в Новосибирской области скончались 12 заболевших коронавирусом, в том числе 7-летняя девочка и 22-летний молодой человек, свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, опубликованные 1 февраля.

Кроме того, в регионе вновь обновился рекорд по суточной заболеваемости: COVID-19 подтвердился у 715 человек (днём ранее было 634).

Напомним, что в сводках оперштаба уже появлялись данные о смертях среди детей. 26 января стало известно, что после заражения коронавирусом скончалась 3-летняя девочка.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
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