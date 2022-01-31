В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 14 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новый антирекорд по суточной заболеваемости зафиксировали в Новосибирске утром 31 января – 643 новых случая COVID-19.

В Новосибирской области несколько дней подряд фиксируют новые антирекорды по суточной заболеваемости. На утро 31 января в регионе коронавирусом заразились ещё 634 пациента, всего заболевших – уже 103 868 человек, среди них 12 048 – дети.

По данным оперштаба, в регионе за весь период пандемии полностью выздоровели 75 108 пациентов, из который 331 – за минувшие сутки.

Также подтверждена смерть от коронавируса ещё у 14 пациентов. Среди них восемь мужчин в возрасте 63 лет, 64 лет, 66 лет, 68 лет, 71 года, 73 лет, 74 лет и 83 лет, а также шесть женщин в возрасте 63 лет, 70 лет, 71 года, 74 лет, 84 лет и 85 лет. Общее количество умерших от COVID-19 – 4 631 человек.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 645 пациентов, в том числе 140 детей. В отделениях реанимации находятся 270 человек. На ИВЛ – 54 пациента», – сообщили в оперштабе.

Напомним, что в Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической обстановки объявили всеобщий школьный карантин, поэтому часть классов отправились на дистанционное обучение. Кроме того, на территории региона намерены ужесточить антиковидные меры, об этом заявил глава регионального Роспотребнадзора Щербатов на заседании в правительстве.