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общество

В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня
Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске и области началась вакцинация детей 12–17 лет от коронавируса.

Вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции запустили в Новосибирской области. До этого в регион поступило 1 440 доз «Спутника М» — препарата, предназначенного для вакцинации детей от 12 до 17 лет включительно.

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня 2

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, чтобы сделать прививку от COVID-19, подросткам до 15 лет необходимо согласие родителей и письменное заявление от них. Ребёнок, которому уже исполнилось 15, может заполнить информированное согласие самостоятельно.

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня 3

На 1 февраля «Спутник М» поставлен в 30 медицинских учреждений.

«Это 19 организаций Новосибирска и 11 медорганизаций районов области. Мы взяли крупные районы, такие как Бердск, Искитим, Куйбышев, Барабинск, Ордынское, Мошково, и так далее», —

уточнила Лада Шалыгина.

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня 4

По данным, озвученным заместителем министра здравоохранения Новосибирской области, вакцинация подростков идёт быстро: за два дня прививку сделали более 200 человек.

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня 5

Лада Шалыгина отметила, что родители школьников реагируют на вакцинацию положительно.

«Уже очень много заявлений в школах», — сообщила она журналистам.

Заместитель министра здравоохранения региона пояснила, что доставленные ранее 1 440 доз — пробные, и дальнейшие дополнительные поставки ещё ожидаются. Сроки их прибытия на данный момент неизвестны.

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня 6

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня 7

Лада Шалыгина отметила, что вакцинация «Спутником М» идентична введению препарата «Спутник V»: она проводится двукратно, через 21 день.

«Осложнений мы пока не зафиксировали. Все дети, получившие вакцину, наблюдаются», —

сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.

Фото В Новосибирской области более 200 школьников привили от COVID-19 за два дня 8

Напомним, некоторые родители новосибирских школьников не могут определиться, готовы ли дать согласие на вакцинацию своих детей от COVID-19. Причиной называют отсутствие взаимодействия с новым препаратом до этого: по их словам, неизвестно, какие побочные эффекты может оказать вакцина на детский организм.

Один из родителей, чей ребёнок уже сделал прививку от коронавирусной инфекции, рассказал, что вакцинация прошла без осложнений: ребёнок перенёс процедуру легко.

Как ранее писал Сиб.фм, в связи с эпидемиологической обстановкой новосибирских школьников перевели на дистанционное обучение с 31 января до 14 февраля. Соответствующее распоряжение сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 января.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
школьники
вакцина
коронавирус
Ковид
вакцинация
прививка
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