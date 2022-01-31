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В Новосибирске с 31 января у школьников начался карантин

Фото В Новосибирске с 31 января у школьников начался карантин
Фото В Новосибирске с 31 января у школьников начался карантин

Фото Густаво Зырянова

Учащиеся 5-10 классов новосибирских школ с 31 января до 14 февраля переведены на дистанционный режим обучения, первоклассники отправлены на двухнедельные каникулы.

С 31 января в Новосибирске временно меняется формат обучения для школьников 5-10 классов. Из-за ухудшения эпидобстановки до 14 февраля они переводятся на удалёнку. Первоклассники с этого понедельника находятся на двухнедельных каникулах.

Учащиеся 2-4 классов и выпускники продолжают заниматься в обычном формате, очно. Однако для одиннадцатиклассников при этом возобновляется тестирование на наличие СOVID-19. Ранее сообщалось о том, что 21 января оно проводилось в последний раз.

Напомним, что распорядился о временной корректировке учебного формата в конце прошлой недели, 27 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Изменения он назвал «всеобщим карантином» для школьников.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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школы
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