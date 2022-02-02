Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость общество

В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей

Фото В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей
Фото В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей

Фото с сайта N1.RU

Элитную трёхкомнатную квартиру с просторной кухней-гостиной выставили на продажу в Новосибирске за 21 млн рублей.

На сайте N1 появилось новое объявление о продаже элитной квартиры в Новосибирске. Находится она в ЖК «Александровский сад», имеет три комнаты, включая просторную кухню-гостиную, а общая площадь составляет 131,5 кв. м.

«В квартире выполнен качественный ремонт с использованием современных импортных отделочных материалов. Гостиная с французским (в пол) остеклением и подиумом (выложен мозаикой)», — уточняет продавец.

В качестве бонуса новому владельцу обещают итальянский кухонный гарнитур, холодильник и мебель в спальнях. Другие детали интерьера могут остаться по договорённости.

Фото В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей 2

Фото В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей 3

Фото В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей 4
Также в объявлении отмечается, что в подъездах установлены бесшумные скоростные лифты с кондиционерами и акустической системой.

Фото В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей 5

Оценивается квартира в 21 млн рублей. Рассматривается не только продажа, но и обмен.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другой элитной квартире в Новосибирске, которая также оказалась выставлена на продажу. Она имеет площадь почти 200 кв. м и вид на НГУ, а цена составляет 48,8 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

недвижимость
Новосибирск
квартира
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12181
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
11248
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
10679
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
10040
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9323
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
8557
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7587
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber