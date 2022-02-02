В Новосибирске продают элитную квартиру с кухней-гостиной за 21 млн рублей

Фото с сайта N1.RU

Элитную трёхкомнатную квартиру с просторной кухней-гостиной выставили на продажу в Новосибирске за 21 млн рублей.

На сайте N1 появилось новое объявление о продаже элитной квартиры в Новосибирске. Находится она в ЖК «Александровский сад», имеет три комнаты, включая просторную кухню-гостиную, а общая площадь составляет 131,5 кв. м.

«В квартире выполнен качественный ремонт с использованием современных импортных отделочных материалов. Гостиная с французским (в пол) остеклением и подиумом (выложен мозаикой)», — уточняет продавец.

В качестве бонуса новому владельцу обещают итальянский кухонный гарнитур, холодильник и мебель в спальнях. Другие детали интерьера могут остаться по договорённости.



Также в объявлении отмечается, что в подъездах установлены бесшумные скоростные лифты с кондиционерами и акустической системой.

Оценивается квартира в 21 млн рублей. Рассматривается не только продажа, но и обмен.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другой элитной квартире в Новосибирске, которая также оказалась выставлена на продажу. Она имеет площадь почти 200 кв. м и вид на НГУ, а цена составляет 48,8 млн рублей.