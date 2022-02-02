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общество

В Новосибирске субподрядчик перекрыл проезд технике на стройплощадке четвёртого моста

Фото В Новосибирске субподрядчик перекрыл проезд технике на стройплощадке четвёртого моста
Фото В Новосибирске субподрядчик перекрыл проезд технике на стройплощадке четвёртого моста

Фото: Владимир Кириллов / Facebook

Субподрядчик, участвующий в строительстве четвёртого моста, заблокировал выезд со стройплощадки для техники компании «СоюзДонСтрой», поскольку не получил деньги за выполненные работы.

Новосибирский субподрядчик, который занимается строительством коллектора четвёртого моста через Обь, 1 февраля заблокировал выезд со стройплощадки на площади Труда для техники компании «СоюзДонСтрой». С фирмой до сих пор не рассчитались за выполненные работы, пояснил он и отметил, что денег «должны много».

Перекрыть путь в начале февраля субподрядчик решил неслучайно: в конце января «СоюзДонСтрой» начал выгонять свою технику и на днях должен был завершить процесс.

Фото В Новосибирске субподрядчик перекрыл проезд технике на стройплощадке четвёртого моста 2

В пресс-службе группы «ВИС» (генподрядчик) пояснили, что не имеют отношения к сложившейся ситуации, с ООО «СоюзДонСтрой» нет прямых договорных отношений.

Данная фирма является субподрядной организацией АО «ИНБР», которое привлекалось для выполнения части работ по устройству инженерных коммуникаций, пишет РБК.

Вместе с тем в «ВИС» добавили, что из-за ненадлежащего выполнения работ с «ИНБР» расторгли договор в конце 2021 года, а какая-либо задолженность перед этой компанией отсутствует.

Напомним, ранее на задержки выплат на стройплощадке четвёртого моста жаловались сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М», охраняющие территорию. Из-за проблем с зарплатой они отказались выполнять свои обязанности.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

четвертый мост
строительство
Новосибирск
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