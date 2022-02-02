В Новосибирске утром 2 февраля загорелся частный дом

Фото с сайта pixabay.com, видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Утром 2 февраля в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Около 07:00 2 февраля на пульт дежурного в Новосибирске поступило сообщение о возгорании частного дома в жилом секторе Ленинского района.

Когда на место ЧП на Проточной улице прибыли пожарные, огнём был охвачен не только дом, но и пристройки.

«В течение 10 минут сотрудники МЧС России локализовали пожар, ещё через 12 минут ликвидировали открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон. Людей внутри не было, данных о пострадавших не поступало. Охваченная огнём площадь и причина произошедшего устанавливаются.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео пожара.

Напомним, ранее пожар в частном доме в Новосибирске завершился трагически. В результате возгорания в Кировском районе погибла 68-летняя женщина.