В Новосибирске утром 2 февраля загорелся частный дом

Фото с сайта pixabay.com, видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Утром 2 февраля в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Около 07:00 2 февраля на пульт дежурного в Новосибирске поступило сообщение о возгорании частного дома в жилом секторе Ленинского района.
Когда на место ЧП на Проточной улице прибыли пожарные, огнём был охвачен не только дом, но и пристройки.
«В течение 10 минут сотрудники МЧС России локализовали пожар, ещё через 12 минут ликвидировали открытое горение», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон. Людей внутри не было, данных о пострадавших не поступало. Охваченная огнём площадь и причина произошедшего устанавливаются.
В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео пожара.
Напомним, ранее пожар в частном доме в Новосибирске завершился трагически. В результате возгорания в Кировском районе погибла 68-летняя женщина.
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