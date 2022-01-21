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В Новосибирске 68-летняя женщина погибла при пожаре в дачном доме

Фото В Новосибирске 68-летняя женщина погибла при пожаре в дачном доме
Фото В Новосибирске 68-летняя женщина погибла при пожаре в дачном доме

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске организовали уголовно-процессуальную проверку по факту гибели 68-летней женщины при пожаре в садовом сообществе.

Утром 21 января произошёл пожар в дачном доме на территории садового сообщества «Сад НЭТИ» в Кировском районе Новосибирска. Во время тушения огня пожарные обнаружили внутри тело 68-летней женщины. По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, сообщили в СУ СКР по региону.

Возгорание произошло около 8:00 в двухэтажном строении в садовом сообществе. На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил дом и грозился перекинуться на соседнее здание.

«По оперативной информации, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались женщина и ребёнок. По их словам, в доме находилась пожилая женщина», – сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Потушить открытое возгорание удалось за 20 минут, предварительная площадь пожара – 80 «квадратов». Затем огнеборцам потребовалось время, чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции.

Следственный отдел Кировского района организовал уголовно-процессуальную проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, причины возгорания. Параллельно назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, что за минувшую неделю это уже второй пожар, в котором погибла женщина. Ранее в городе Купино во время тушения огня пожарные обнаружили тело женщины 1961 года рождения. По данному факту также была организована проверка.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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