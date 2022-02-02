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В Новосибирске водитель Hyundai сбил мать с 6-летним ребенком

Фото В Новосибирске водитель Hyundai сбил мать с 6-летним ребенком
Фото В Новосибирске водитель Hyundai сбил мать с 6-летним ребенком

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске водитель иномарки наехал на мать с 6-летней дочерью.

В Новосибирске водитель «Hyundai Solaris» наехал на женщину с шестилетней дочерью на Красном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 2 февраля на Красном проспекте в Новосибирске. 36-летний мужчина за рулем иномарки «Hyundai Solaris» ехал по Красному проспекту и сбил двух пешеходов на регулируемом пешеходном переходе около дома №31. Пострадавшими оказались женщина и ее шестилетняя дочь. Сейчас их госпитализировали в больницу, по предварительным данным пешеходы получили только ушибы.

На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пьяная девушка на Mitsubishi сбила двух детей на тротуаре.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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