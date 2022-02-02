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В Новосибирске вырос спрос на аренду больших квартир в 2022 году

Фото В Новосибирске вырос спрос на аренду больших квартир в 2022 году
Фото В Новосибирске вырос спрос на аренду больших квартир в 2022 году

Фото Максима Николаева

В Новосибирске растёт спрос на аренду квартир крупных площадей, и это говорит о том, что люди готовы ждать изменений цен на жильё ни один год, считает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В 2021 году стоимость аренды квартир в крупных российских городах существенно выросла. Новосибирск не вошёл в число лидеров по динамике роста в целом, но попал в топ-3 по увеличению цен на аренду «трёшек».

По данным аналитической службы ЦИАН, они стали обходиться на 27,5 % дороже, а в «Мире квартир» подсчитали, что стоимость аренды увеличилась на 19,7 %. Для сравнения: снять «однушку», по разным оценкам, стало дороже всего на 11,2-12 %.

На изменения обратил внимание независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, общероссийский тренд на рост аренды жилья указывает на то, что многие жители миллионников ждут если не падения, то как минимум стабилизации цен на недвижимость.

«Рост спроса на большие квартиры говорит о том, что клиенты готовы ждать коррекции цен ни один год. Но отчасти он связан и с пандемией: находясь на удалёнке, работать и учиться семьям с детьми в маленькой квартире крайне некомфортно», — отметил эксперт.

Напомним, по прогнозу Николаева, цены на жильё в новостройках в Новосибирске стабилизируются в ближайшие 2-3 года. Почему аналитик так считает, можно узнать в материале по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

жильё
Новосибирск
квартира
аренда
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