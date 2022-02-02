В Новосибирской области из-за коронавируса изменился график работы отделений налоговой

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В связи с ухудшением эпидобстановки некоторые отделения налоговой службы в Новосибирской области изменили график работы, а другие временно закрылись для личного приёма. Об этом 2 февраля сообщили в региональном управлении ФНС.

В среду, 2 февраля, в пресс-службе УФНС по Новосибирской области сообщили, что график работы отделений налоговой из-за ситуации с СOVID-19 изменился.

Так, до 11 февраля включительно личный приём и обслуживание граждан в отделении № 20 будут проводить только по предварительной записи. Отделения № 18, 19, 21, 23 и 24 до этой же даты будут закрыты.

«Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области, Межрайонная ИФНС России № 17 по Новосибирской области и Межрайонная ИФНС России № 22 по Новосибирской области работают в обычном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ключ электронной подписи (КЭП) можно получить без ограничений в обычном режиме (лично и по предварительной записи).

В случае возникновения вопросов рекомендуется обращаться в Единый контакт-центр ФНС России по номеру 8 (800) 222-22-22 (звонок бесплатный).

Напомним, что 1 февраля в Новосибирской области в очередной раз обновился суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. Было зарегистрировано 715 новых случаев.