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В Новосибирской области назвали дату окончания дистанта для школьников 5-10 классов

Фото В Новосибирской области назвали дату окончания дистанта для школьников 5-10 классов
Фото В Новосибирской области назвали дату окончания дистанта для школьников 5-10 классов

Фото Густаво Зырянова

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 2 февраля объявил, когда ученики 5-10 классов вернутся в школы после дистанта.

Дистанционное обучение для учащихся 5-10 классов в Новосибирской области продлится до 13 февраля, заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Таким образом, за парты дети выйдут с понедельника, 14 числа.

«Мы ориентируемся на ситуацию с ростом заболеваемости», — уточнил он.

Напомним, что на дистанционный формат школьников 5-10 классов перевели с 31 января. О том, что из дома они проучатся две недели, речь шла сразу.

Причина перевода — высокая заболеваемость. Среди учеников 5-10 классов было зарегистрировано больше всего заболевших коронавирусом и ОРВИ, 62 %. Для сравнения: в 1-4 классах — 31 %.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
школы
Новосибирск
школьники
коронавирус
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