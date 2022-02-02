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общество

В Новосибирской области заявили о возможном продлении дистанта в школах после 13 февраля

Фото В Новосибирской области заявили о возможном продлении дистанта в школах после 13 февраля
Фото В Новосибирской области заявили о возможном продлении дистанта в школах после 13 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической обстановки могут продлить всеобщий школьный каранти.

В Новосибирской области могут продлить дистанционное обучение в школах региона. Как сообщил Сиб.фм источник в правительстве, предложение обсудили вместе с новыми антиковидными ограничениями.

Так, власти уже рассмотрели предложенные Роспотребнадзором новые антиковидные меры. В первую очередь, в регионе намерены продлить всеобщий карантин в школах. Уточняется, что форма обучения также будет варьироваться, как это происходит сегодня: 5-10 классы находятся на дистанте, первоклассники – на дополнительных каникулах, остальные продолжают обучение в очной форме.

Кроме того, работодателям будет рекомендовано перевести на удалёнку 30% сотрудников, в частности, непривитых работников и людей пенсионного возраста. Вместе с тем вновь будет объявлен запрет на массовые культурные и спортивные мероприятия, за исключением некоторых видов спорта. Известно, что власти не будут приостанавливать деятельность отдельных отраслей.

Официально новые антиковидные ограничения в Новосибирской области примут до конца текущей недели.

Напомним, что на утро 2 февраля в Новосибирской области обновился антирекорд по суточной заболеваемости – оперштаб зафиксировал 996 новых случаев COVID-19.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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