В новосибирском Минздраве ответили на обвинения в неготовности к пятой волне COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

В Минздраве Новосибирской области сообщили о подготовке к пятой волне коронавируса в регионе.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала о подготовке к пятой волне COVID-19. В ведомство поступали негативные комментарии о работе поликлиник в разгар заболеваемости.

Во время прямого эфира 2 февраля Елена Аксёнова объяснила, что каждая волна коронавируса отличалась от предыдущей. Это было связано с мутацией COVID-19, течением заболевания, изменением обращений граждан, тяжестью инфекции и так далее. Из-за этого ведомства перед каждой волной проводили различные подготовительные мероприятия.

Так, «омикрон» характеризуется лёгким течением болезни, поэтому первый удар приходится на первичное звено и обращения в амбулаторно-поликлиническую службу. Как объяснила Аксёнова, в преддверии пятой волны Минздрав мобилизовал кадровый резерв: привлекли сотрудников подведомственных медорганизаций, которые не связаны с оказанием помощи пациентам с COVID-19 (наркология, психиатрия, стоматология и так далее), студентов 5-6 курсов медвузов и студентов-волонтёров из немедицинских вузов.

Вместе с тем в поликлиниках региона работают call-центры, служба «112» и портал «Госуслуги». Многие новосибирцы пожаловались, что при вызове врача на дом вынуждены ждать сутки или трое. По словам Елены Аксёновой, медорганизации действительно сталкиваются с ситуациями, которые усложняют работу системы здравоохранения.

«Мы провели все необходимые мероприятия при подготовке к пятой волне коронавируса, насколько это было возможно. С чем мы сталкиваемся [на практике] и что отяжеляет нашу систему? Отчасти это неинформированность населения или паника. Мы часто получаем повторные звонки и дублирования, когда человек вызвал через «Госуслуги», а потом начинает звонить в службу «112». Нужно понимать, что от количества лишних звонков врач быстрее не придёт», – объяснила Аксёнова.

По словам замминистра, врачи обязаны прийти на вызов пациента с респираторным заболеванием в течение одних суток с момента звонка. Аксёнова отмечает, что те случаи, когда врач приходит только спустя три дня, фиксируются. Однако это делается не для того, чтобы наказать медперсонал, а чтобы позднее проработать эту ситуацию и больше с ней не сталкиваться.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, с чем связан перенос сроков плановой медицинской помощи в поликлиниках Новосибирска.