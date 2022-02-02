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В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу

Фото В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
Фото В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу

Сиб.фм

В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на проходящую внизу школьницу.

В Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажного дома на проходящую внизу девочку. Сам мужчина погиб, девочка осталась жива. Об этом сообщили СМИ.

«Около половины десятого утра в Приморском районе Санкт-Петербурга из дома № 51 на Комендантском проспекте из окна выпал мужчина лет 60, сразу насмерть. Было понятно, что его не спасти. Но упал он на мимо проходящую девочку, которая шла под окнами дома с мамой», – рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей происшествия, пострадавшая девочка осталась в сознании и жаловалась, что не чувствует ногу. Прибывшая на место трагедии «скорая» госпитализировала ребенка. Сам выпавший из окна мужчина получил многочисленные травмы и скончался на месте, передает портал «online47.ru».

Петербуржцы выразили сочувствие девочке, на которую из окна выпал пожилой мужчина.

«Бедный ребенок. Кроме физической, еще и такую душевную травму получила», – написали пользователи Сети.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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