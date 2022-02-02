В ЗАГСах Новосибирска перестали принимать заявления на свадьбы 22 февраля

Фото pixabay.com
Приём заявлений на регистрацию брака в «зеркальную» дату — 22 февраля 2022 года — в новосибирских ЗАГСах окончен, сообщили Сиб.фм в региональном управлении по делам ЗАГС.
«Зеркальная» февральская дата 22.02.2022 уже недоступна для регистрации брака в Новосибирской области. Как пояснила Сиб.фм начальник регионального управления по делам ЗАГС Наталья Шустова, приём заявлений окончен.
Пара может попытать счастье и подать заявление на женитьбу в этот день только в том случае, если на это есть веская причина.
«Подать заявление на 22.02.2022 при отсутствии уважительных причин или особых обстоятельств, подтверждённых документально, невозможно», — пояснили в управлении.
Прекращение приёма заявлений никак не связано с особенностью даты, подчеркнула Шустова: ЗАГС принимает заявления не ранее чем за 12 месяцев и не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня регистрации брака.
В целом на 22 февраля 2022 года в области было подано 167 заявлений, уточнила начальник управления.
В Новосибирске в этот день регистрировать браки будут только отделы ЗАГС Советского и Центрального округов, где насчитали 36 и 15 заявлений соответственно.
В отделы ЗАГС Колыванского района поступило 13 заявлений, Тогучинского — 12, Черепановского — 11, а Коченёвского — 10. В другие отделы подано от 1 до 5 заявлений.
В сравнении с другими февральскими датами «зеркальная» незначительно выигрывает по числу желающих пожениться. Например, на 25 февраля запланированы 162 регистрации, подытожила Шустова.
Нумеролог Людмила Коссович говорит, что многие пары неспроста стремятся зарегистрировать отношения в особенные даты.
«Обе даты в феврале этого года (вторая 02.02.2022. — Прим. ред.) по-настоящему счастливые и несут с собой позитивную энергию. Браки, заключённые в эти даты, будут долгими и гармоничными при условии, конечно, что в гороскопах совместимости мужа и жены нет сильных негативных факторов», — уточнила она в комментарии «МК в Новосибирске».
Напомним, ранее Сиб.фм выяснил, что новосибирцы оказались равнодушными и к другой «красивой» дате. 11 декабря 2021 года в ЗАГСах тоже не заметили ажиотажа.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают