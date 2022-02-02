В ЗАГСах Новосибирска перестали принимать заявления на свадьбы 22 февраля

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Приём заявлений на регистрацию брака в «зеркальную» дату — 22 февраля 2022 года — в новосибирских ЗАГСах окончен, сообщили Сиб.фм в региональном управлении по делам ЗАГС.

167 «зеркальных» свадеб

«Зеркальная» февральская дата 22.02.2022 уже недоступна для регистрации брака в Новосибирской области. Как пояснила Сиб.фм начальник регионального управления по делам ЗАГС Наталья Шустова, приём заявлений окончен.

Пара может попытать счастье и подать заявление на женитьбу в этот день только в том случае, если на это есть веская причина.

«Подать заявление на 22.02.2022 при отсутствии уважительных причин или особых обстоятельств, подтверждённых документально, невозможно», — пояснили в управлении.

Прекращение приёма заявлений никак не связано с особенностью даты, подчеркнула Шустова: ЗАГС принимает заявления не ранее чем за 12 месяцев и не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня регистрации брака.

В целом на 22 февраля 2022 года в области было подано 167 заявлений, уточнила начальник управления.

В Новосибирске в этот день регистрировать браки будут только отделы ЗАГС Советского и Центрального округов, где насчитали 36 и 15 заявлений соответственно.

В отделы ЗАГС Колыванского района поступило 13 заявлений, Тогучинского — 12, Черепановского — 11, а Коченёвского — 10. В другие отделы подано от 1 до 5 заявлений.

В сравнении с другими февральскими датами «зеркальная» незначительно выигрывает по числу желающих пожениться. Например, на 25 февраля запланированы 162 регистрации, подытожила Шустова.

«Это будут счастливые браки»

Нумеролог Людмила Коссович говорит, что многие пары неспроста стремятся зарегистрировать отношения в особенные даты.

«Обе даты в феврале этого года (вторая 02.02.2022. — Прим. ред.) по-настоящему счастливые и несут с собой позитивную энергию. Браки, заключённые в эти даты, будут долгими и гармоничными при условии, конечно, что в гороскопах совместимости мужа и жены нет сильных негативных факторов», — уточнила она в комментарии «МК в Новосибирске».

Напомним, ранее Сиб.фм выяснил, что новосибирцы оказались равнодушными и к другой «красивой» дате. 11 декабря 2021 года в ЗАГСах тоже не заметили ажиотажа.