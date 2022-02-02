Жители Новосибирска выстраиваются в очереди у больницы на ОбьГЭСе ради ПЦР-теста

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Возле отделения больницы № 3 на ОбьГЭСе в Новосибирске на протяжении нескольких дней выстраиваются очереди. Как выяснилось, из тех, кто хочет сдать ПЦР-тест на COVID-19.

У отделения больницы № 3 на Ветлужской, 8 в Новосибирске с 31 января стали появляться очереди. Как оказалось, жители ОбьГЭСа начали массово сдавать ПЦР-тесты на ковид.

Люди жалуются, что кабинетов, в которых забирают мазки, мало, и порой приходится стоять в ожидании на улице часами.

«Была сегодня с ребёнком на мазке в детской больнице, управились за 10 минут, никаких очередей на улице нет. Далее пошла за мазком для себя, зашла туда и ужаснулась. Человек 20, не меньше, до самых дверей, и на улице люди стоят, а работает только два кабинета. Пришлось идти платно сдавать. Иначе сидела бы до самого вечера и нахваталась бы того, чего нет», — рассказала горожанка Мария.

Многие приходят сдавать тесты с высокой температурой.

«У людей температура и плохое самочувствие, вообще не должны стоять на морозе, какой бы мороз ни был. У меня родственники в Первомайском районе и в Академгородке — там приезжают на дом брать мазок и первый, и второй раз. Никто никуда не ходит и не стоит. Это только на ОбьГЭСе такое отношение в поликлинике к пациентам», — отметила местная жительница Виктория.

В региональном Минздраве заверили, что проблема решается, но как скоро она исчезнет, не уточнили, пишет «МК в Новосибирске».

Напомним, что многие жители Новосибирска не могут не только сдать ПЦР-тесты, но и дождаться результатов.