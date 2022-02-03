600 тысяч пенсионеров в Новосибирской области получат в феврале-2022 повышенные пенсии

Фото Густаво Зырянова

Порядка 600 тысяч пенсионеров в Новосибирской области получат в феврале пенсию в новом размере, напоминают в региональном отделении Пенсионного фонда России.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2022 году были проиндексированы выше уровня инфляции (на 8,6 %). Уже скоро получатели увидят положенные выплаты в новом объёме.

В Новосибирской области выплатной период начинается третьего числа каждого месяца, напомнили в региональном отделении Пенсионного фонда России (ПФР). Всего в области повышенную пенсию получат около 600 тысяч человек, вместе с ней будет произведена доплата за январь с учётом доиндексации с 5,9 до 8,6 %.

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в

Новосибирской области составит 18 537 рублей 74 копейки, а средний размер

повышения — 1 452 рубля.

Что касается прибавки к пенсии, то у каждого она будет индивидуальной. Величина зависит от размера страховой пенсии.

Перерасчёт производится в беззаявительном порядке, поэтому обращаться в ПФР не нужно. Способ доставки пенсии получатель выбирает самостоятельно.

Напомним, что также в 2022 году был проиндексирован ряд других социальных выплат, в том числе материнского капитала и ЕДВ.