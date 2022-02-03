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Депутат Заксобрания Новосибирской области Суворов уйдёт с поста 3 февраля

Фото Депутат Заксобрания Новосибирской области Суворов уйдёт с поста 3 февраля
Фото Депутат Заксобрания Новосибирской области Суворов уйдёт с поста 3 февраля

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Суворов сложит свои полномочия 3 февраля.

Депутат Заксобрания Новосибирской области от ЛДПР Олег Суворов подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Вопрос будет рассмотрен на сессии ведомства сегодня, 3 февраля.

По данным «РБК Новосибирск», после ухода Олега Суворова место депутата Законодательного собрания Новосибирской области от фракции ЛДПР может занять Дмитрий Курочкин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Олег Суворов родился в 1960 году в Алтайском крае, у него три высших образования в разных вузах: Омском мединституте, Алтайском государственном техническом университете и Новосибирском государственном университете экономики и управления.

Депутатом Заксобрания Олег Суворов стал в 2015 году по списку партии. В 2018 году его назначили главным врачом горбольницы № 4, и он остался депутатом на освобождённой основе. Позднее, в 2020 году, его переизбрали по списку ЛДПР от территориальной группы № 4. После этого он стал заместителем председателя по соцполитике, но покинул пост в ноябре 2021 года.

Напомним, ранее в Новосибирске депутату Заксобрания Глебу Поповцеву продлили домашний арест на два месяца по делу о крупном хищении бюджетных средств.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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