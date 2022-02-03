Директор компании натуральной косметики BIO SNK рассказал об истории её создания и тонкостях производства экопродукции в Сибири

Фото: BIO SNK

Компания BIO SNK начала свой путь ещё в 2003 году с основания контрактного производства натуральной косметики. Первой разработкой стала цеолитовая сухая косметика. Вся косметика этой серии обладала мощным очищающим действием. В дальнейшем технологические разработки компании сместились в сторону решения других задач – увлажнения и питания кожи, её регенерации и естественного омоложения. О развитии новосибирского бренда и запуске авторской линейки уходовой косметики рассказал директор компании BIO SNK Сергей Килёв.

Многолетний опыт, понимание фундаментальных основ функционирования кожи и использование новейших молекулярно-биологических ингредиентов позволили создать эффективные косметические средства.

И вот, наконец, в 2021 году было принято решение запустить собственную авторскую линейку косметики под маркой BIO SNK.

Характерной особенностью линейки стала забота о коже как о полноценном органе, нуждающемся в особом уходе. Именно поэтому в состав продукции BIO SNK входят пребиотические продукты – вещества, являющиеся источником питания для полезных микроорганизмов, живущих на поверхности кожи. Под влиянием внешних неблагоприятных факторов эти микроорганизмы погибают и состояние кожи ухудшается. Она становится сухой, тусклой, появляются раздражения, усиливается процесс старения.









«В состав наших средств входят натуральные компоненты: отвары целебных трав, экстракты ягод и масла растений. Они содержат большое количество полезных микроэлементов и витаминов как для самой кожи, так и для микроорганизмов, живущих на ней.

Для создания нашей продукции применяются только новейшие достижения биотехнологии, в том числе созданные учёными Академгородка, Кольцово и медицинской академии наук в Новосибирске. BIO SNK – это наука в гармонии с природой.

В линейке косметики насчитывается 39 позиций, при этом она постоянно расширяется. Мягкие шампуни и бальзамы, средства для умывания и гигиены тела, крема и антивозрастные средства. Каждый сможет найти себе уход, необходимый именно для его кожи», – рассказал директор компании BIO SNK Сергей Килёв.

Ознакомиться с продукцией BIO SNK можно на сайте biosnk.ru.