«Лечу коронавирус по интернету»: жительница Новосибирска третий день не может дождаться врача на дом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске пациентка с COVID-19 рассказала о последствиях самолечения.

Жительница Новосибирска Ирина К. почти неделю болеет коронавирусом и три дня не может дождаться врача на дом. В разговоре с журналистом Сиб.фм девушка пожаловалась на температуру 38,3, сильную боль в горле и слабость.

«Я просто вынуждена заняться самолечением и читать советы из интернета», – призналась она.

Фото предоставлено читательницей Сиб.фм

Ирина почувствовала себя плохо в минувшее воскресенье, 30 января. С самого утра болело горло, а к вечеру температура поднялась до 37,1 градуса. Сначала сибирячка решила поехать в поликлинику, однако столкнулась с огромными очередями и пошла сдавать ПЦР-тест в платной клинике. Через день, 1 февраля, пришёл положительный результат, а состояние ухудшилось.

«У меня поднялась температура до 38,3, и она не сбивалась. Я начала вызывать врача на дом по номеру 122, мне сделали вызов и сказали ждать. Однако врача всё ещё нет, правильного лечения нет, когда он придёт, тоже непонятно. В «122» говорят, что они только заявки принимают и что некоторые вообще по пять дней врача ждут. В поликлинике на звонки не отвечают и даже в скорой меня не могут проконсультировать – говорят, им запрещено», – рассказывает сибирячка.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По словам Ирины, уже на второй день болезни она начала «лечиться наугад»: искала через интернет советы для лечения COVID-19, расспрашивала своих знакомых и вспоминала народные средства.

«У меня в основном болит горло, но не когда голос сиплым становится, а прямо болит, першит, и глотать больно, – объясняет Ирина. – Я купила брызгалку для горла, рассасывающие таблетки и полощу его раствором с содой и солью – последнее это я уже сама решила попробовать. Ещё купила себе мощные таблетки от кашля, противовирусное, витамины C и D, капли для носа.

Это всё прочитала в интернете. Не сказать, чтобы помогает, симптомы остаются прежние, мне не становится хуже, но и лучше тоже».

Девушка переживает, что, скорее всего, неправильно лечится и может сделать себе только хуже. По словам Ирины, у неё действительно лёгкая форма коронавируса, однако у её знакомых и после такого появлялись осложнения из-за отсутствия или неверного лечения.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали симптомы для вызова скорой при подозрении на COVID-19. Так, в ведомстве рекомендуют звонить в скорую, если пациент находится в тяжёлом состоянии, у него одышка, боли в груди, чувство нехватки воздуха и так далее. Если у человека несколько дней сохраняется температура чуть выше 38 градусов и не помогают жаропонижающие, можно позвонить в call-центр или по номеру 112 для дистанционной консультации.

Отметим, что на сайте Минздрава также опубликовали напоминание о вреде самолечения и использования народных средств при COVID-19. В ведомстве просят относиться внимательнее к своему здоровью и дождаться назначения врача.