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Мэр Новосибирска Локоть пообещал убрать портящие вид города провода

Фото Мэр Новосибирска Локоть пообещал убрать портящие вид города провода
Фото Мэр Новосибирска Локоть пообещал убрать портящие вид города провода

Pixabay.com

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал горожанам решить проблему с проводами, которые портят облик города.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть пообещал убрать электропровода, которые портят вид города. Об этом мэр заявил в своем Instagram-аккаунте.

«У нас есть проблема с висящими проводами. Мы планируем работу под условным названием «Чистое небо», задача убрать все эти провода, спрятать в соответствующие канализационные каналы и колоды», – заявил Анатолий Локоть.

Во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте глава Новосибирска рассказал, что знает о проблеме висящих в городе и портящих его вид электропроводах. Анатолий Локоть отметил, что существуют технологии, которые позволяют решить эту проблему, однако они довольно дорогие. При этом власти Новосибирска все равно планируют убрать висящие электропровода с помощью частного бизнеса и прежде всего, компаний связи. При их поддержке мэрия надеется решить проблему хотя бы в центре города, переедает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против сноса детских снежных горок во дворах многоэтажных домов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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