Мэр Новосибирска Локоть пообещал убрать портящие вид города провода

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал горожанам решить проблему с проводами, которые портят облик города.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть пообещал убрать электропровода, которые портят вид города. Об этом мэр заявил в своем Instagram-аккаунте.

«У нас есть проблема с висящими проводами. Мы планируем работу под условным названием «Чистое небо», задача убрать все эти провода, спрятать в соответствующие канализационные каналы и колоды», – заявил Анатолий Локоть.

Во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте глава Новосибирска рассказал, что знает о проблеме висящих в городе и портящих его вид электропроводах. Анатолий Локоть отметил, что существуют технологии, которые позволяют решить эту проблему, однако они довольно дорогие. При этом власти Новосибирска все равно планируют убрать висящие электропровода с помощью частного бизнеса и прежде всего, компаний связи. При их поддержке мэрия надеется решить проблему хотя бы в центре города, переедает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против сноса детских снежных горок во дворах многоэтажных домов.