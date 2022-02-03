Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Мэрия Новосибирска решила отложить ремонт двух памятников архитектуры в 2022 году

Фото Мэрия Новосибирска решила отложить ремонт двух памятников архитектуры в 2022 году
Фото Мэрия Новосибирска решила отложить ремонт двух памятников архитектуры в 2022 году

Фото 2ГИС, авторы: Юрий Павлов, Людмила Фёдорова

Фасады двух домов на Красном проспекте, входящих в число архитектурных памятников, не будут ремонтировать в 2022 году. Сэкономленные деньги направят на капремонт обычных многоквартирных домов.

Глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев предложил отложить ремонт фасадов двух домов на Красном проспекте.

Речь идёт о домах под номерами 16 и 56, оба являются архитектурными памятниками. В сумме на их восстановление требуется 140,7 млн рублей.

Фото Мэрия Новосибирска решила отложить ремонт двух памятников архитектуры в 2022 году 2

По мнению Перязева, эти деньги лучше направить на ремонт обычных многоквартирных домов.

«Столько финансовых средств можно задействовать на ремонт порядка 20-25 многоквартирных домов», — уточнил он на заседании комиссии по городскому хозяйству.

От лица департамента Перязев добавил, что ремонт таких домов, как на Красном проспекте, 16 и 56, там считают целесообразным проводить при условии субсидирования из областного бюджета.

Напомним, что ремонт в Новосибирске требуется и ряду других архитектурных памятников, в том числе знаменитому «Дому с часами», который также находится на Красном проспекте. Сиб.фм ранее писал, что только на проект реставрации потребуется 11 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

мэрия
Новосибирск
капремонт
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16669
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12668
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
11794
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11150
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
11051
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9010
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7818
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber