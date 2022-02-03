Мэрия Новосибирска решила отложить ремонт двух памятников архитектуры в 2022 году

Фото 2ГИС, авторы: Юрий Павлов, Людмила Фёдорова
Фасады двух домов на Красном проспекте, входящих в число архитектурных памятников, не будут ремонтировать в 2022 году. Сэкономленные деньги направят на капремонт обычных многоквартирных домов.
Глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев предложил отложить ремонт фасадов двух домов на Красном проспекте.
Речь идёт о домах под номерами 16 и 56, оба являются архитектурными памятниками. В сумме на их восстановление требуется 140,7 млн рублей.
По мнению Перязева, эти деньги лучше направить на ремонт обычных многоквартирных домов.
«Столько финансовых средств можно задействовать на ремонт порядка 20-25 многоквартирных домов», — уточнил он на заседании комиссии по городскому хозяйству.
От лица департамента Перязев добавил, что ремонт таких домов, как на Красном проспекте, 16 и 56, там считают целесообразным проводить при условии субсидирования из областного бюджета.
Напомним, что ремонт в Новосибирске требуется и ряду других архитектурных памятников, в том числе знаменитому «Дому с часами», который также находится на Красном проспекте. Сиб.фм ранее писал, что только на проект реставрации потребуется 11 млн рублей.
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