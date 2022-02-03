Министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина займет пост проректора НГУ

Nso.ru
Пост проректора Новосибирского госуниверситета займет министр юстиции Наталья Омелехина.
Министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелехина станет проректором Новосибирского государственного университета. Она будет курировать юротдел и Институт философии и права вуза, сообщают СМИ.
«Наталья Омелехина читала в НГУ курс лекций по финансовому праву, на должности проректора вуза она будет курировать юридический отдел университета, а также Институт философии и права», – пишут медиа.
Омелехина окончила юридический факультет Томского госуниверситета. С 2003 года занимает разные должности в структуре правительства Новосибирской области – от начальника отдела судебно-правовой работы до замминистра финансов и налоговой политики. С 2012 по 2020 гг. занимала пост вице-губернатора Новосибирской области и при этом была министром юстиции региона, передает портал «Родные берега». С августа 2020 года по настоящее время занимает пост министра юстиции.
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