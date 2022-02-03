Министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина займет пост проректора НГУ

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Пост проректора Новосибирского госуниверситета займет министр юстиции Наталья Омелехина.

Министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелехина станет проректором Новосибирского государственного университета. Она будет курировать юротдел и Институт философии и права вуза, сообщают СМИ.

«Наталья Омелехина читала в НГУ курс лекций по финансовому праву, на должности проректора вуза она будет курировать юридический отдел университета, а также Институт философии и права», – пишут медиа.

Омелехина окончила юридический факультет Томского госуниверситета. С 2003 года занимает разные должности в структуре правительства Новосибирской области – от начальника отдела судебно-правовой работы до замминистра финансов и налоговой политики. С 2012 по 2020 гг. занимала пост вице-губернатора Новосибирской области и при этом была министром юстиции региона, передает портал «Родные берега». С августа 2020 года по настоящее время занимает пост министра юстиции.

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