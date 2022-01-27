Министр здравоохранения Хальзов опроверг увольнение главврача ЦГБ Бердска Дробинской

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Экс-главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская возглавила перинатальный центр Новосибирской области.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о назначении главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской на должность руководителя регионального перинатального центра. Глава ведомства подчеркнул, что речь идёт именно о переводе на другую работу, а не об увольнении. Об этом Хальзов рассказал на еженедельном брифинге 27 января.

«У нас произошла плановая замена руководителя в больнице города Бердска. Алла Николаевна Дробинская переходит на руководство перинатального центра. По сути, это организация всей службу перинатологии на территории Новосибирской области. Это очень ответственное направление, которое сегодня, по сути, стоит во главе системы здравоохранения. Поэтому никакое это не увольнение, это перевод на другую работу, которой требуется её [Дробинской] опыт и знания», – отметил Хальзов.

Отметим, что ранее житель Бердска создал петицию об увольнении главного врача ЦГБ Бердска и её заместителя. В обращении мужчина заявил, что в городе отсутствует здравоохранение, а руководство местной больницы не исполняет свои обязанности. По последним данным, петиция набрала почти 50 тысяч подписей.

Напомним, на прошедшем брифинге министр здравоохранения Константин Хальзов также сообщил об увеличении случаев коронавируса среди детей. В связи с этим с 1 февраля детскую городскую больницу № 6 в Новосибирске перепрофилируют в ковидный госпиталь.