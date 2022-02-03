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Новосибирский Минздрав напомнил об опасности самолечения при COVID-19

Фото Новосибирский Минздрав напомнил об опасности самолечения при COVID-19
Фото Новосибирский Минздрав напомнил об опасности самолечения при COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Минздрав Новосибирской области назвал народные средства при лечении коронавируса «бесполезными».

Министерство здравоохранения Новосибирской области напомнило о вреде самолечения и «бесполезности» народных средств при коронавирусе. Как сообщает «ЧС-ИНФО» со ссылкой на ведомство, подобные методы могут ухудшить состояние пациента с COVID-19.

В ведомстве отметили, что с начала пандемии люди начали делиться друг с другом «протоколами лечения». В некоторых случаях пациенты советуют безобидные витамины и бесполезные народные средства, в других же – лекарства с серьёзными побочными эффектами, которые можно принимать только по рекомендации врача.

«Из-за таких «схем лечения» в первую волну в десять раз подорожал имбирь, а во вторую – «про запас» все скупали антибиотики, которые бесполезны для лечения вирусной инфекции», – отметили в министерстве.

В связи с этим специалисты напоминают, что коронавирус продолжает мутировать, поэтому Минздрав России выпустил уже 14 временных рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В министерстве просят при заболевании не заниматься самолечением, а дождаться специализированной помощи от врача, который назначит адекватную терапию: с учётом состояния здоровья пациента, его больничной карты и актуальных данных по заболеванию.

Напомним, ранее Сиб.фм поговорил с жительницей Новосибирска, которая занялась самолечением, так как не может дождаться врача на дом.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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