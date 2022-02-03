«Он станет королём вашего сердечка»: получится ли у орангутана Бату стать талисманом Новосибирска в 2022 году

Фото с муниципального портала Новосибирска; фото Новосибирского зоопарка; коллаж Сиб.фм

Фотограф и дизайнер объяснили, может ли орангутан Бату одержать победу и стать символом столицы Сибири.

С 13 января по 7 февраля в Новосибирске идёт голосование за талисман новогодней столицы, статус которой город получил до 2023 года. Жители могут выбрать одного из пяти обитателей Новосибирского зоопарка: манула Айшу, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна или белую медведицу Шилку.

Меньше чем за месяц в голосовании приняли участие почти 20 тысяч новосибирцев. На 3 февраля в нём лидирует изначально самый неочевидный вариант — орангутан Бату с результатом в 32%. Немного позади — белый медвежонок Шилка, который набрал около 29% голосов. На третьей строчке расположилась манул Айша — кандидат с 19% голосов, которому импонирует мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Во-первых, он выглядит прилично, привлекательно. Во-вторых, это представитель нашей территории. Мне он кажется интересным», —

поделился своими мыслями градоначальник 28 января во время «Часа с мэром».

«Никто из остальных не вызвал такой общественной кампании»: почему фотограф верит в победу Бату

Как рассказала Сиб.фм Алиса Аив — новосибирский фотограф, которая одной из первых поддержала Бату, орангутан привлёк её внимание, потому что был самым необычным среди остальных пушистых зверят.

«Кошачьи и медвежата и так становятся логотипами всего подряд. Это не станет событием, если победит манул или барс — выбрали и забыли. Но Бату — другое дело», —

уверена девушка. По её мнению, он берёт не только нетипичностью.

«Он ещё и самый умный из кандидатов. Это веский повод, чтобы выбрать его талисманом, учитывая все научную деятельность, которая ведётся в городе», — пояснила Алиса Аив.

Также девушка обратила внимание и на привычки орангутана, которые близки многим людям.

«Он любит ходить в одеялке, как и все мы большую часть года. Семьянин ещё, говорят, хороший», — поделилась фотограф. По словам Алисы, Бату не зря один из самых популярных обитателей Новосибирского зоопарка.

«Надо только к нему присмотреться, и тогда он станет королём вашего сердечка», —

уверена она.

«В победу его, конечно, верю. Он так легко очаровал моих друзей, что все довольно массово начали его поддерживать. Никто из остальных кандидатов не вызвал похожей общественной кампании», — считает фотограф.

«Очень тонкая задача»: что думает о логотипе с орангутаном профессиональный дизайнер

По мнению графического дизайнера и сооснователя креативной студии Prizma Анны Голубь, у Бату вряд ли получится органично вписаться в визуальную концепцию, которую видят власти города.

«Наверняка там все ожидают увидеть добрые, почти советские образы, или классическую северную зиму», — пояснила она.

Тем не менее, победа Бату может стать толчком к пересмотру концепции и оригинальному решению.

«Не вписывать орангутана к тому, что обычно создаётся. А сделать всё по-новому, кардинально пересмотреть дизайн, эстетические принципы и сыграть на этом», —

дополнила Анна Голубь.

Дизайнер подчеркнула: это «очень тонкая задача, с которой должна справляться креативная команда».

Многие жители недоумевают, почему в голосовании не фигурируют привычные для сибиряков животные: например, соболь, горностай или белка — исторический символ новосибирского Академгородка.

Напомним, главный символ новогодней столицы — хрустальную снежинку, созданную мастерами Нижнего Новгорода — доставили в Новосибирск 13 января. Её поместили в ледяную резиденцию на Михайловской набережной, доступ в которую открыт всем желающим.