Под Новосибирском два человека сгорели в Renault Logan после ДТП

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области загорелся автомобиль Renault Logan после столкновения с «газелью»: двое человек умерли, один пострадал.

В четверг, 3 февраля, произошло смертельное ДТП на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области. Водитель Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «газелью»: двое человек погибли, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла около 6 утра на трассе Р-255 «Сибирь». 30-летний водитель Renault Logan направлялся в сторону Новосибирска из Кемеровской области. По предварительной информации, на 108-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения.

В этот момент водитель врезался в «газель», за рулём которой находился 32-летний мужчина. После столкновения автомобиль Renault Logan загорелся.

По данным полиции, во время ДТП погибли водитель Renault Logan и женщина-пассажир. Различные травмы получил водитель «газели», его госпитализировали в медучреждение.

Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники полиции, движение по трассе затруднено. Личность и возраст погибшей пассажирки пока не установлены.

Отметим, что это второе смертельное ДТП в Новосибирской области за 3 февраля. Утром в Кировском районе произошло лобовое столкновение седана Toyota Mark II и внедорожника Mercedes-Benz – погиб один человек.