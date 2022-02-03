Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

Под Новосибирском два человека сгорели в Renault Logan после ДТП

Фото Под Новосибирском два человека сгорели в Renault Logan после ДТП
Фото Под Новосибирском два человека сгорели в Renault Logan после ДТП

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области загорелся автомобиль Renault Logan после столкновения с «газелью»: двое человек умерли, один пострадал.

В четверг, 3 февраля, произошло смертельное ДТП на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области. Водитель Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «газелью»: двое человек погибли, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла около 6 утра на трассе Р-255 «Сибирь». 30-летний водитель Renault Logan направлялся в сторону Новосибирска из Кемеровской области. По предварительной информации, на 108-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения.

В этот момент водитель врезался в «газель», за рулём которой находился 32-летний мужчина. После столкновения автомобиль Renault Logan загорелся.

По данным полиции, во время ДТП погибли водитель Renault Logan и женщина-пассажир. Различные травмы получил водитель «газели», его госпитализировали в медучреждение.

Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники полиции, движение по трассе затруднено. Личность и возраст погибшей пассажирки пока не установлены.

Отметим, что это второе смертельное ДТП в Новосибирской области за 3 февраля. Утром в Кировском районе произошло лобовое столкновение седана Toyota Mark II и внедорожника Mercedes-Benz – погиб один человек. 

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15873
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12625
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
11676
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11109
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
11009
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8971
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7805
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber