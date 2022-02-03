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В Новосибирске произошло смертельное ДТП с внедорожником Mercedes-Benz

Фото В Новосибирске произошло смертельное ДТП с внедорожником Mercedes-Benz
Фото В Новосибирске произошло смертельное ДТП с внедорожником Mercedes-Benz

Фото и видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Седан Toyota Mark II и внедорожник Mercedes-Benz столкнулись в Кировском районе Новосибирска, в результате аварии один человек погиб.

Утром 3 февраля в Кировском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП. Как сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», на подъёме от улицы Хилокской лоб в лоб столкнулись седан Toyota Mark II и внедорожник Mercedes-Benz. Ниже опубликованы кадры с места трагедии.

На видео можно заметить, что рядом с японской иномаркой лежит тело человека без признаков жизни. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение в оба направления затруднено.

Напомним, недавно смертельное ДТП в Новосибирске произошло на улице Ватутина. Водитель Toyota Carina влетел в фонарный столб и получил несовместимые с жизнью травмы. Извлекать тело погибшего из салона иномарки пришлось спасателям МАСС.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

ДТП
Новосибирск
Кировский район
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