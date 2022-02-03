Под Новосибирском умерла искусанная собственными собаками 54-летняя женщина

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В Новосибирске умерла заводчица бульдогов, которую изорвали собственные псы.

В Новосибирске стая собак изорвала свою хозяйку. 54-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Трагическое нападение произошло 30 января 2022 года в городе Тогучин Новосибирской области. Там свора бульдогов напала на свою хозяйку – 54-летнюю заводчицу собак Ларису З. Амбули откусили хозяйке нос, изорвали грудь, горло и челюсть.

По версии следствия, женщина стала жертвой собачьей драки. Она попыталась разнять дерущихся питомцев, поскользнулась в крови, упала – и собаки начали рвать уже ее. В ужасном состоянии женщину обнаружила ее собственная дочь. Девушка вызвала «скорую» и женщину госпитализировали в больницу. Врачи прооперировали пострадавшую от нападения собственных собак в экстренном порядке, несколько суток женщина находилась в реанимации в искусственной коме на аппарате ИВЛ. 3 февраля она скончалась, не приходя в сознание, передают «Вести Новосибирск».

Что послужило причиной нападения собак на хозяйку, из-за смерти Ларисы уже никто не узнает. Свидетелей происшествия нет. Сиб.фм попытался разобраться в причинах трагедии – эксперты рассказали, из-за чего псы, которых женщина «воспитывала любовью», изодрали ее до смерти.