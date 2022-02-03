Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Под Новосибирском умерла искусанная собственными собаками 54-летняя женщина

Фото Под Новосибирском умерла искусанная собственными собаками 54-летняя женщина
Фото Под Новосибирском умерла искусанная собственными собаками 54-летняя женщина

Фото из социальный сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

В Новосибирске умерла заводчица бульдогов, которую изорвали собственные псы.

В Новосибирске стая собак изорвала свою хозяйку. 54-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Трагическое нападение произошло 30 января 2022 года в городе Тогучин Новосибирской области. Там свора бульдогов напала на свою хозяйку – 54-летнюю заводчицу собак Ларису З. Амбули откусили хозяйке нос, изорвали грудь, горло и челюсть.

По версии следствия, женщина стала жертвой собачьей драки. Она попыталась разнять дерущихся питомцев, поскользнулась в крови, упала – и собаки начали рвать уже ее. В ужасном состоянии женщину обнаружила ее собственная дочь. Девушка вызвала «скорую» и женщину госпитализировали в больницу. Врачи прооперировали пострадавшую от нападения собственных собак в экстренном порядке, несколько суток женщина находилась в реанимации в искусственной коме на аппарате ИВЛ. 3 февраля она скончалась, не приходя в сознание, передают «Вести Новосибирск».

Что послужило причиной нападения собак на хозяйку, из-за смерти Ларисы уже никто не узнает. Свидетелей происшествия нет. Сиб.фм попытался разобраться в причинах трагедии – эксперты рассказали, из-за чего псы, которых женщина «воспитывала любовью», изодрали ее до смерти.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18068
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12885
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12127
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11345
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
11245
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9198
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7922
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber