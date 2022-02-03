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Появилось видео с места смертельного ДТП в Кировском районе Новосибирска

Фото Появилось видео с места смертельного ДТП в Кировском районе Новосибирска
Фото Появилось видео с места смертельного ДТП в Кировском районе Новосибирска

Фото и видео пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области

В ГИБДД уточнили подробности утреннего ДТП в Кировском районе Новосибирска и сняли новые кадры с места трагедии.

Сиб.фм ранее писал о смертельной аварии, которая произошла утром 3 февраля в Кировском районе Новосибирска. Было известно, что столкнулись две иномарки: седан Toyota Mark II и внедорожник Mercedes-Benz. В результате один человек погиб.

В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло в 06:40. За рулём Toyota Mark II находился водитель 1997 года рождения, иномарка двигалась по улице Петухова по направлению к Хилокской. Mercedes-Benz был под управлением автомобилиста 1973 года рождения и ехал во встречном направлении.

По предварительной версии, столкновение произошло, так как водитель Toyota не справился с управлением, когда его машину вынесло на встречную полосу, где ехал Mercedes.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Mark II получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ГИБДД.

Напомним, очевидцы отмечали, что после ДТП движение в оба направления было затруднено.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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ДТП
ГИБДД
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