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Профессор медицины назвал способы защиты от «омикрон»-штамма

Фото Профессор медицины назвал способы защиты от «омикрон»-штамма
Фото Профессор медицины назвал способы защиты от «омикрон»-штамма

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Учёные рассказали об основных способах защиты от «омикрона», которые помогут остановить пандемию COVID-19.

Профессор университета Северной Каролины Дирк Диттмер назвал способы защиты от нового подвида коронавируса – «омикрон»-штамма. По мнению эксперта, главное, придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике заболевания. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на интервью учёного с NBC.

Дирк Диттмер уточнил, что под данными рекомендациями подразумевает массовую вакцинацию от COVID-19, использование «бустерной» дозы, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и использование средств индивидуальной защиты в виде масок и перчаток.

По мнению профессора, единственный способ остановить пандемию – способствовать тому, чтобы перестали появляться новые штаммы. Это позволит предотвратить распространение COVID-19 по всему миру, и вирус сойдёт на нет. Однако для этого нужно массово соблюдать все необходимые рекомендации.

«Пока у нас сохраняется очень высокий уровень заболеваемости, мы, в сущности, "разводим" варианты», – отметил профессор.

Напомним, ранее новосибирский учёный Печковский рассказал, как переболел «омикроном» и чем опасен данный вирус. По его словам, главная «хитрость» этого штамма в том, что под конец болезни у человека пропадают все симптомы. Поэтому пациент может решить, что он поправился, и начать распространять болезнь на других людей.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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