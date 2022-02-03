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В генпрокуратуре РФ раскритиковали новосибирских силовиков за несчастные случаи на производствах

Фото В генпрокуратуре РФ раскритиковали новосибирских силовиков за несчастные случаи на производствах
Фото В генпрокуратуре РФ раскритиковали новосибирских силовиков за несчастные случаи на производствах

Генеральная прокуратура Российской Федерации

В Новосибирской области рабочие регулярно гибнут на производствах. Замгенпрокурора РФ поручил снизить аварийность на производстве в 2022 году.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин раскритиковал новосибирских силовиков за высокую аварийность на производстве в регионе. Он поручил провести проверки в строительной и других отраслях, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Неснижаемое количество несчастных случаев на производствах – позор для всех контролеров и силовиков. Граждане обжигаются, разбиваются, обвариваются на рабочих местах, а сегодня я услышал только констатацию сухих цифр», – заявил Дмитрий Демешин.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации принял участие в заседании коллегии прокуратуры Новосибирской области, посвященного итогам года. В ходе заседания Дмитрий Демешин поручил снизить аварийность на производстве в регионе в 2022 года. Для этого прокуратуре дано поручение провести проверки в строительной, жилищно-коммунальной, энергетической и других сферах.

Напомним, очередная трагедия на производстве случилась в Новосибирске 1 февраля на стройке четвертого моста. Сиб.фм поговорил с женой погибшего рабочего и узнал, как она узнала страшную новость, зачем вместе с сыном собирается приехать в Новосибирск, и почему она так и не понимает, как мог погибнуть её супруг

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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