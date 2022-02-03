В Новосибирске будут судить мужчину, который три года избивал жену и сына

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32-летний житель Новосибирска систематически избивал жену и сына — мальчик пожаловался социальному педагогу, и теперь отец предстанет перед судом.

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год в Новосибирске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина систематически избивал и применял насильственные действия своей супруге, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета РФ по НСО.

В 2020 году в одной квартире с этим мужчиной стал жить несовершеннолетний сын его жены. Около года обвиняемый систематически избивал и оскорблял подростка, пока мальчик не рассказал о происходящем в семье социальному педагогу в школе, который и обратился в полицию.

Вину в совершении преступлений мужчина не признал. Вскоре уголовное дело вместе с обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд города Новосибирска. Сам обвиняемый по ходатайству следователя находится в СИЗО.

Напомним, недавно в Новосибирской области вышедший из тюрьмы зек зверски расправился с соседкой – мужчина заявил, что это его реванш за убитого сына.