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В Новосибирске с 4 февраля начнут выдавать сухпайки школьникам на карантине

Фото В Новосибирске с 4 февраля начнут выдавать сухпайки школьникам на карантине
Фото В Новосибирске с 4 февраля начнут выдавать сухпайки школьникам на карантине

Фото pixabay.com

Находящиеся на дистанционном обучении в Новосибирске школьники начнут получать сухпайки с 4 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Выдача продуктовых наборов (сухпайков) для находящихся на дистанционном обучении школьников в Новосибирске начнётся с 4 февраля, заявил мэр Анатолий Локоть.

«18 тысяч наборов для обеспечения детей питанием на ближайшие две недели готовы, их начнут выдавать с завтрашнего дня (с 4 февраля. — Прим.ред.)», — пояснил он во время «Часа с мэром».

Также глава Новосибирска напомнил, что такие наборы полагаются только учащимся, которые относятся к льготным категориям. Преимущественно это школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ОВЗ и инвалиды.

До 14 февраля учащиеся будут получать сухпайки в качестве компенсации бесплатных горячих обедов. Продлевать дистант пока не планируют.

Напомним, что ранее в Новосибирске уже практиковали выдачу сухпайков — во время карантина весной 2020 года. Состав набора зависит от количества учебных дней и статуса ребёнка, а получает его в образовательном учреждении родитель или законный представитель по графику.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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