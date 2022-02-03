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В Новосибирске цена квадратного метра в новостройке за январь выросла на 2 %

Фото В Новосибирске цена квадратного метра в новостройке за январь выросла на 2 %
Фото В Новосибирске цена квадратного метра в новостройке за январь выросла на 2 %

Фото Максима Николаева

В 2022 году рост цен на жильё в новостройках в Новосибирске продолжился, стоимость квадратного метра в январе увеличилась по отношению к декабрю на 2 %, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В российских городах-миллионниках продолжает дорожать жильё в новостройках. Если говорить о Новосибирске, то, по разным данным, в январе 2022 года стоимость квадратного метра увеличилась по сравнению с декабрём 2021-го на 1-3 % и в среднем составила 102 тысячи рублей.

По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, повышение произошло по нескольким причинам. Одна из них — большой объём ввода жилья.

«За декабрь в городе было введено 370 тысяч квадратных метров жилья. 1,5-2 тысячи квартир перешли в формат готового жилья с льготной ипотекой, часть квартир была введена с отделкой под ключ», — уточнил эксперт.

Второй фактор — резкий рост продаж квартир в новостройках перед Новым годом. Николаев отметил, что договоров участия в долевом строительстве в декабре было заключено на 73 % больше, чем в ноябре.

«Хотя этот всплеск покупок был связан с ожиданием роста ставок по ипотеке, повышение спроса, как правило, приводит к повышению цен», — напомнил аналитик.

Ещё одной причиной, по которой жильё продолжило дорожать, стало увеличение нерыночной составляющей в цене новостроек, считает эксперт. Только за декабрь она выросла на 6 %.

«Более точный анализ цен на новостройки можно будет провести только после получения информации о скидках и акциях застройщиков и объёмах продаж за январь», — подытожил Николаев.

Напомним, ранее аналитик рассказывал, в каких районах Новосибирска цены на квартиры в новостройках в 2021 году росли опережающими темпами.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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