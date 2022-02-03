В новосибирской частной клинике заявили о 78 % положительных тестов на COVID-19 ежедневно

Фото Густаво Зырянова
В медцентре «Блеск» на Красном проспекте, 314 ежедневно сдают ПЦР-тест на коронавирус около 50 человек, порядка 30 из них (78 %) получают положительный результат, рассказала владелица клиники Наталья Воробьёва.
Многопрофильный медицинский центр «Блеск» на Красном проспекте, 314 в Новосибирске проводит ПЦР-тестирование на коронавирус. Ежедневно услугой пользуются порядка 50 человек.
Взятые у пациентов пробы направляют на анализ в сторонние лаборатории. Результат становится известен не позднее чем через 48 часов (без учёта дня взятия мазка).
По словам владелицы клиники Натальи Воробьёвой, COVID-19 подтверждается у 78 % клиентов, то есть примерно у 39 человек. При этом они не ощущают болезни, так как протекает она бессимптомно, отметила женщина.
Если пациенты частных клиник в Новосибирске оперативно узнают результаты ПЦР-тестов, то пациенты поликлиник ждут их едва ли не неделями.
Напомним, одна из горожанок пожаловалась, что мазок на ковид, взятый у её дочери в поликлинике 28 января, попал на проверку только 1 февраля. Женщина объяснила, что задержка произошла из-за большой нагрузки на медиков.
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