В новосибирской частной клинике заявили о 78 % положительных тестов на COVID-19 ежедневно

Фото Густаво Зырянова

В медцентре «Блеск» на Красном проспекте, 314 ежедневно сдают ПЦР-тест на коронавирус около 50 человек, порядка 30 из них (78 %) получают положительный результат, рассказала владелица клиники Наталья Воробьёва.

Многопрофильный медицинский центр «Блеск» на Красном проспекте, 314 в Новосибирске проводит ПЦР-тестирование на коронавирус. Ежедневно услугой пользуются порядка 50 человек.

Взятые у пациентов пробы направляют на анализ в сторонние лаборатории. Результат становится известен не позднее чем через 48 часов (без учёта дня взятия мазка).

По словам владелицы клиники Натальи Воробьёвой, COVID-19 подтверждается у 78 % клиентов, то есть примерно у 39 человек. При этом они не ощущают болезни, так как протекает она бессимптомно, отметила женщина.

Если пациенты частных клиник в Новосибирске оперативно узнают результаты ПЦР-тестов, то пациенты поликлиник ждут их едва ли не неделями.

Напомним, одна из горожанок пожаловалась, что мазок на ковид, взятый у её дочери в поликлинике 28 января, попал на проверку только 1 февраля. Женщина объяснила, что задержка произошла из-за большой нагрузки на медиков.