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общество

В Новосибирской области 30 % работников переведут на удалёнку из-за роста заражений COVID-19

Фото В Новосибирской области 30 % работников переведут на удалёнку из-за роста заражений COVID-19
Фото В Новосибирской области 30 % работников переведут на удалёнку из-за роста заражений COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новые антиковидные ограничения вводятся в Новосибирской области из-за роста заражений. При заселении в гостиницы будут требовать QR-коды, а непривитых сотрудников старше 60 лет переведут на удалёнку.

Правительство Новосибирской области опубликовало новый список антиковидных ограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом. Документ появился на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 3 февраля 2022 года.

В проекте указано, что новые ограничения добавляются к действующим мерам, описанным в постановлении «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

В частности, будет расширена система QR-кодов в сфере гостиничного бизнеса. Теперь при заселении в отель необходимо доказать статус вакцинированного, предоставить справку о перенесённом COVID-19 в последние полгода, отрицательный ПЦР-тест и справку о медотводе.

Власти рекомендуют перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы на четыре недели, чтобы за это время они сделали прививку и сформировали иммунную защиту. Этих людей рекомендуется освободить от работы на два дня с сохранением зарплаты для вакцинации.

Также в регионе должны будут перейти на дистанционный режим работы граждане 60 лет и старше. Однако данное ограничение не относится к вакцинированным сотрудникам или работникам, которые переболели коронавирусом в последние полгода или имеют медотвод.

«Обеспечить дистанционный (удалённый) режим работы на дому не менее чем для 30 процентов численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного (удалённого) режима работы на дому», – указано в конце документа.

Напомним, что в Новосибирской области снова обновился антирекорд по суточной заболеваемости – коронавирус выявили ещё у 1 347 человек на утро 3 февраля. Согласно данным оперштаба, в регионе в пятую волну коронавируса каждый 20-й ПЦР-тест показывает положительный результат.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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