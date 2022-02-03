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В Новосибирской области каждый 20-й ПЦР-тест оказывается положительным

Фото В Новосибирской области каждый 20-й ПЦР-тест оказывается положительным
Фото В Новосибирской области каждый 20-й ПЦР-тест оказывается положительным

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области в пятую волну коронавируса резко увеличилось количество новых случаев заболевания.

Согласно статистике оперативного штаба, в Новосибирской области в пятую волну каждый 20 человек, который сдаёт тест на коронавирус, получает положительный результат. Сиб.фм проанализировал данные из ежедневного отчёта штаба с 27 января по 3 февраля.

За весь период пандемии коронавируса в Новосибирской области сделано уже 3 628 788 тестов на коронавирус, а количество заражённых составляет 106 926 человек. Таким образом, положительный тест на COVID-19 обнаруживали примерно у каждого 34-го человека.

Однако в пятую волну резко увеличилось количество новых случаев заболевания. Из данных оперативного штаба следует, что с 27 января по 3 февраля было сделано 110 808 тестов на COVID-19 у людей, которые подозревали у себя коронавирус. Из них положительный результат получили 5 513 человек. Таким образом, в пятую волну диагноз «коронавирусная инфекция» получает каждый 20-й человек.

Тем временем, в частном медцентре «Блеск» на Красном проспекте, 314 ежедневно сдают ПЦР-тест на коронавирус около 50 человек, порядка 30 из них (78 %) получают положительный результат. По словам владелицы клиники Натальи Воробьёвой, COVID-19 подтверждается у 78 % клиентов, то есть примерно у 39 человек. При этом они не ощущают болезни, так как протекает она бессимптомно.

Напомним, по данным оперштаба, в регионе за минувшие сутки выявили ещё 1 347 случаев COVID-19 – это новый антирекорд заболеваемости за весь период пандемии. В Минздраве Новосибирской области рассказали, что были готовы к новой волне коронавируса, а также сообщили, как сегодня работают поликлиники, когда нужно вызывать врача на дом и почему народные средства при коронавирусе «бесполезны».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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