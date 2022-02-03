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общество

1 347 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

Фото 1 347 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки
Фото 1 347 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На утро 3 февраля в Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 1 347 человек, сообщает оперативный штаб.

В Новосибирской области обновился антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом – 1 347 случаев, включая 379 у детей. Общее количество заражённых за весь период пандемии достигло 106 926 случаев COVID-19, из них 12 740 – у несовершеннолетних детей.

За минувшие сутки смерть от коронавируса подтвердили ещё у 14 пациентов от 49 до 100 лет. Среди них шесть мужчин в возрасте 49 лет, 59 лет, 68 лет, 79 лет, 84 лет и 88 лет, а также восемь женщин 59 лет, 64 лет, 64 лет, 68 лет, 71 года, 71 года, 82 лет и 100 лет. За всю пандемию в регионе умерли 4 673 новосибирца.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 937 пациентов, в том числе 200 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека. На ИВЛ – 34 пациента», – сообщает оперативный штаб.

Напомним, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 связывают с распространением «омикрон»-штамма, который выявили и в Новосибирской области. Известно, что дети и взрослые болеют им по-разному. При этом новая мутация коронавируса гораздо сильнее распространяется среди детей. Поэтому в регионе ввели всеобщий школьный карантин и новые антиковидные меры.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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