В селе под Новосибирском мужчина ударил ножом в спину сожительницу из ревности

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В селе Борцово Новосибирской области мужчина из ревности убил своего знакомого и ранил в спину свою сожительницу.

В Новосибирской области дошло до суда дело о покушении на убийство в отношении жителя села Борцово Тогучинского района. Мужчина в небольшой пьяной компании приревновал женщину к своему знакомому и напал с ножом на обоих. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за убийство и попытку убийства. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, 37-летний мужчина в ноябре 2021 года выпивал спиртные напитки в небольшой компании из пятерых человек. В какой-то момент он заметил, что его знакомый и женщина ушли вместе в другую комнату, и приревновал. Сибиряк взял на кухне нож и ударил им в спину сначала женщину, а потом ранил знакомого.

Женщину удалось спасти в больнице, однако второй потерпевший скончался на месте. В отношении мужчины было возбуждено дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и попытки убийства, которую не удалось довести до конца по независящим обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На время расследования мужчину заключили под стражу, однако теперь дело дошло до суда. Следствие собрало достаточную доказательную базу, а прокурор утвердил обвинительное заключение. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирской области пьяный мужчина во время ссоры ударил своего знакомого ножом в шею.