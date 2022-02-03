В центре Новосибирска установят арт-объект в виде огромной бронзовой маски

Фото giookn.nso.ru

В Новосибирске появится 2,5-метровая бронзовая маска на Красном проспекте.

В центре Новосибирска планируют установить новый арт объект «Архитектура» – скульптуру в виде большой бронзовой маски. Находиться она будет на пересечении Красного проспекта с улицей Потанинской. Информацию опубликовали на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Акт государственной историко-культурной экспертизы об установке арт-объекта появился на сайте 26 января. В нём указано, что скульптура появится по адресу Потанинская, 8. Вместе с тем планируется также благоустроить прилегающую территорию. Проводил экспертизу историк из Омска, сотрудник ООО «Экспертное бюро» Олег Свиридовский.

Отметим, что здание на улице Потанинской, 8 находится под государственной охраной с 2001 года, так как «представляет историко-культурную ценность, являясь образцом многоквартирного жилого дома 1950-х гг., в архитектуре которого использованы элементы классицизма». Арт-объект в виде маски будет располагаться в его охранной зоне.

В опубликованном акте указано, что высота скульптуры составит 2,5 метра, из которых 1,2 метра – высота маски. Её саму будут обрамлять три рамки – одна квадратная и две круглые, а придерживать сооружение будет пьедестал из гранита. Автор работы – новосибирский скульптор Юрий Шахоян.

Также рядом со зданием на Потанинской планируют благоустроить прилегающую территорию: посадить кустарники, обрезать растения, посеять газон и заменить бордюр.

Напомним, что в Новосибирске также планируют переместить известный памятник имени Покрышкина на площадь Карла Маркса.