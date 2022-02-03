В Новосибирской области утвердили новые ограничения по COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Стало известно, какие новые антиковидные меры появятся в Новосибирской области. Проект постановления появился на портале «Электронная демократия».

Власти Новосибирской области определили перечень дополнительных антиковидных мер. Ознакомиться с ним можно в проекте постановления, опубликованном на портале «Электронная демократия».

В соответствии с документом заселение в гостиницы на территории региона будет возможным только при наличии действующего QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или медотвода от вакцинации.

Работники старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не имеющие медотвода от прививки и не переболевшие коронавирусом в последние полгода, должны будут уйти на дистанционку.

Индивидуальные предприниматели обязаны будут отправить на удалёнку до 30 % сотрудников и при необходимости помочь организовать рабочий процесс на дому.

Остальные указанные в документе меры носят рекомендательный характер. Например, лиц с хроническими заболеваниями советуют перевести на дистанционку. А граждан, которые привились от COVID-19, освобождать на два дня от работы.

Напомним, что рассмотреть введение новых ограничений предложили в региональном управлении Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Александр Щербатов заявил, что в Новосибирской области растёт заболеваемость не только коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ.