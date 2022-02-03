Женщина случайно выстрелила себе в живот при попытке почесаться

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Нижнем Новгороде женщина забыла, что у неё в руках оружие, и случайно выстрелила себе в живот.

В Нижегородской области женщина случайно выстрелила себе в живот из оружия супруга. Об этом сообщает информационный портал «Открытый Нижний» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

Оказалось, что супруг пострадавшей хранил дома оружие – у него было ружьё и травматический пистолет. Известно, что все предметы были зарегистрированы и, как положено, обычно находились в сейфе.

В один из дней нижегородец забыл убрать оружие и оставил его на виду. Его жена полюбопытствовала и решила рассмотреть пистолет поближе. В какой-то момент женщина забылась, а когда у неё зачесался живот, она на автомате потянула к нему руку с оружием.

«Она взяла в руки пистолет, представила себя музой Гая Ричи и замечталась. Когда у Натальи зачесался живот, она на автомате потянула к нему руку, не заметив, что в ней лежит», – сообщает портал.

В этот момент женщина случайно задела спусковой крючок и выстрелила себе в живот. К счастью, к пострадавшей вовремя успела приехать бригада скорой помощи, её госпитализировали в хирургическое отделение. Состояние пациентки на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее в Новосибирской области школьник случайно выстрелил однокласснику в голову из пневматического пистолета.