Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Женщина случайно выстрелила себе в живот при попытке почесаться

Фото Женщина случайно выстрелила себе в живот при попытке почесаться
Фото Женщина случайно выстрелила себе в живот при попытке почесаться

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Нижнем Новгороде женщина забыла, что у неё в руках оружие, и случайно выстрелила себе в живот.

В Нижегородской области женщина случайно выстрелила себе в живот из оружия супруга. Об этом сообщает информационный портал «Открытый Нижний» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

Оказалось, что супруг пострадавшей хранил дома оружие – у него было ружьё и травматический пистолет. Известно, что все предметы были зарегистрированы и, как положено, обычно находились в сейфе.

В один из дней нижегородец забыл убрать оружие и оставил его на виду. Его жена полюбопытствовала и решила рассмотреть пистолет поближе. В какой-то момент женщина забылась, а когда у неё зачесался живот, она на автомате потянула к нему руку с оружием.

«Она взяла в руки пистолет, представила себя музой Гая Ричи и замечталась. Когда у Натальи зачесался живот, она на автомате потянула к нему руку, не заметив, что в ней лежит», – сообщает портал.

В этот момент женщина случайно задела спусковой крючок и выстрелила себе в живот. К счастью, к пострадавшей вовремя успела приехать бригада скорой помощи, её госпитализировали в хирургическое отделение. Состояние пациентки на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее в Новосибирской области школьник случайно выстрелил однокласснику в голову из пневматического пистолета.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инна Могилевская
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17680
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12794
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12018
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11261
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
11182
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
9114
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7883
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber