Жители Новосибирска могут открыть больничный дистанционно после обращения к врачу

Фото Густаво Зырянова

Больничный лист в Новосибирске сегодня могут открыть с момента обращения пациента, даже если врач в день вызова до него не дошёл, заявила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Многие новосибирцы жалуются, что не могут получить больничный. Нагрузка на систему здравоохранения сильно возросла, в медучреждениях большие очереди, а врачи подолгу не приезжают на вызовы.

По словам замглавы Минздрава Новосибирской области Елены Аксёновой, беспокоиться за листок нетрудоспособности не стоит. Если из-за нагрузки врач не приехал, но при этом пригласил пациента в поликлинику или позвонил для аудиоконтроля, то его выдадут. У всех жителей региона есть возможность получить больничный в электронном виде, подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о жительнице Новосибирска Ирине, которая пришла открыть больничный в поликлинику и ужаснулась гигантским очередям в регистратуру и к терапевту. Женщина решила, что не будет тратить время на ожидание, и ушла.