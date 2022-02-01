Жительница Новосибирска не смогла оформить больничный из-за очереди в поликлинике: как это сделать через колл-центр Единой регистратуры

Фото: кадры из видео, предоставленного героиней публикации, коллаж Сиб.фм, с сайта правительства НСО

Открыть больничный в Новосибирске через приём у врача сегодня непросто из-за больших очередей в поликлиниках, однако есть способ получить его, не выходя из дома.

31 января Сиб.фм писал о жительнице Новосибирска Ирине, которая не смогла открыть больничный. Женщина пришла в поликлинику № 16 на Римского-Корсакова и, увидев огромные очереди в регистратуру и кабинет терапевта, решила попытаться получить листок нетрудоспособности в другой раз. Также она задалась вопросом, можно ли сделать это, минуя приём у врача.

Выяснить это в редакции 1 февраля попытались через пресс-службу Минздрава Новосибирской области. Однако оперативно предоставлять информацию там не стали, сославшись на закон «О средствах массовой информации», в соответствии с которым на ответ даётся семь дней.

Звонок и смс-сообщение на справочные телефоны министерства — 8 (383) 296-97-14 и 8 (903) 937-70-59 — тоже не дали результата.

Следующим шагом стало обращение в Единую регистратуру. Ждать ответа после вызова по номеру 122 пришлось около четырёх минут, но звонок оказался полезным.

Диспетчеру был задан вопрос, можно ли в Новосибирской области получить больничный дистанционно. В ответ сотрудник колл-центра предложил оформить вызов врача на дом. Медик сразу приедет с листком нетрудоспособности, отметил мужчина.

«Я могу вам врача на дом вызвать, он с больничным листом приедет, и вы разберётесь», — сказал оператор.

Напомним, что номер 122 начал действовать с 1 февраля. Позвонив по нему, можно записаться на приём к врачу, уточнить время визита, оформить вызов на дом, записаться на вакцинацию и получить консультации по ряду других вопросов.