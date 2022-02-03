Жизнь за просмотры: как новосибирский блогер Mamix и другие герои соцсетей рисковали ради контента

Фото: pixabay.com, Instagram @mamixofficial, Instagram @chebotarev_evgeny, Mash, Facebook Арслан Валеев

Новосибирский блогер Mamix едва не лишился руки во время съёмок очередного видео. Сиб.фм собрал всё, что известно об инциденте, и вспомнил ещё несколько случаев, когда погоня за просмотрами оборачивалась для героев соцсетей столь же печально и даже трагически.

Блогер из Новосибирска Максим Монахов (он же Mamix) уже больше месяца не встаёт с больничной койки. В конце 2021 года автор популярных YouTube-роликов сильно пострадал во время съёмок очередного видео: получил ушиб головного мозга и серьёзную травму руки.

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По его словам, чувствительность пропала, медики даже говорили об ампутации, но в итоге конечность сохранили. Однако вопрос, будет ли она работать как прежде, остаётся открытым.

Монахов пока не объяснил, почему оказался в больнице. Но заверил, что кроме него пострадавших нет, а подробности инцидента раскроет позже — этому будет посвящено отдельное видео.

Очевидно, что на очередной опасный эксперимент Mamix пошёл ради просмотров, как это делают многие другие блогеры. Одним из них, к слову, был тиктокер Степан Мокров, которого в живых больше нет.

Погиб, сбитый насмерть двоюродным братом

Мокров умер 27 апреля 2021 года во время записи очередного ролика для TikTok: вместе со своим двоюродным братом он пытался снять опасный трюк с автомобилем.

Весь процесс транслировался в прямом эфире. 21-летний блогер должен был подняться на самодельную гору из рулонов туалетной бумаги, а брат — проехать сквозь неё на автомобиле. Но во время трюка всё пошло не по плану, так как импровизированная гора развалилась.

Водитель не успел отреагировать на произошедшее и на скорости задел Мокрова. Блогер зацепился за крышу авто и ударился головой об асфальт, травма оказалась смертельной.

В отношении брата возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», вину он полностью признал.

После перелома позвоночника боролся за полноценную жизнь

Блогер-экстремал из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарёв сломал позвоночник во время выполнения своего 68 трюка. В сентябре прошлого года мужчина решил перепрыгнуть через реку на старом BMW и, нужно отдать должное, смог это сделать, но приземлился не так, как рассчитывал.

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«Трюк стоил мне перелома позвоночника, я в больнице. Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв. Я справлюсь, спасибо за поддержку!» — написал он в Instagram после инцидента.

Друзья Чеботарёва, словно предчувствуя неладное, в тот день привели на место съёмок смерть с косой. Раньше экстремалу всегда везло и он отделывался синяками и ушибами.

Умер от укуса чёрной мамбы в прямом эфире

Петербургский блогер Арслан Валеев скончался в 2017 году после укуса чёрной мамбы. Змея пронзила кожу любителя экзотических животных в прямом эфире 23 сентября, он сам её на это провоцировал.

Скорую Валееву вызвали зрители трансляции. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Джанелидзе, где он впал в кому. 25 сентября блогера не стало.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как новосибирский блогер HiMan снял на видео испытания по мотивам нашумевшей «Игры в кальмара». В съёмках ролика приняли участие более 100 человек.