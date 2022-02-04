Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Более 1 800 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

Фото Более 1 800 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области
Фото Более 1 800 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 1 874 случая COVID-19, сообщил 4 февраля региональный оперативный штаб.

В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние 24 часа в регионе выявили ещё больше случаев, чем за предыдущие — 1 874, сообщил 4 февраля оперативный штаб.

В числе тех, у кого подтвердился COVID-19, 353 ребёнка. Днём ранее среди детей было 307 заболевших.

Скончались ещё 11 пациентов: двое мужчин в возрасте 64 и 68 лет и девять женщин, которым было от 62 лет до 91 года.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 4 684 человека», — приводит данные оперштаб.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него за сутки поступили 3 044 пациента, в том числе 205 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека, из которых 38 на ИВЛ.

Напомним, что власти Новосибирской области одобрили пакет дополнительных антиковидных ограничений. Ожидается, что они вступят в силу на следующей неделе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
оперштаб
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18737
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13199
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12481
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11572
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8053
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7464
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7135
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей