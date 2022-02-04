Более 1 800 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 1 874 случая COVID-19, сообщил 4 февраля региональный оперативный штаб.

В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние 24 часа в регионе выявили ещё больше случаев, чем за предыдущие — 1 874, сообщил 4 февраля оперативный штаб.

В числе тех, у кого подтвердился COVID-19, 353 ребёнка. Днём ранее среди детей было 307 заболевших.

Скончались ещё 11 пациентов: двое мужчин в возрасте 64 и 68 лет и девять женщин, которым было от 62 лет до 91 года.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 4 684 человека», — приводит данные оперштаб.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него за сутки поступили 3 044 пациента, в том числе 205 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека, из которых 38 на ИВЛ.

Напомним, что власти Новосибирской области одобрили пакет дополнительных антиковидных ограничений. Ожидается, что они вступят в силу на следующей неделе.