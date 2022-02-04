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общество

Пакет новых антиковидных мер приняли в Новосибирской области

Фото Пакет новых антиковидных мер приняли в Новосибирской области
Фото Пакет новых антиковидных мер приняли в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений по COVID-19, идёт подготовка соответствующего постановления. Ожидается, что документ будет подписан на следующей неделе.

Власти Новосибирской области одобрили дополнительные антиковидные меры. Постановление, в соответствии с которым они вступят в силу, будет подписано на следующей неделе.

«Правительство приняло решение (по поводу новых ограничений. — Прим. ред.) вчера, 3 февраля, сейчас документ находится в стадии подготовки, затем он будет подписан губернатором и опубликован», — сообщил 4 февраля глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов в разговоре с «АиФ-Новосибирск».

По его словам, это произойдёт в течение 10 дней. Документ вступит в силу сразу с момента опубликования.

Напомним, что в Новосибирской области в последние дни регулярно обновляются рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. 3 февраля оперштаб сообщил, что за 24 часа в регионе зарегистрировали 1 347 случаев заражения — абсолютный рекорд с начала пандемии.

Также в четверг стало известно, какие именно антиковидные ограничения планируют ввести власти. Одно из них — заселение в отели и гостиницы на территории области по QR-кодам.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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