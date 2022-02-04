Более 200 медиков дополнительно подключили к лечению больных COVID-19 в Новосибирской области

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Обученные работе с коронавирусом стоматологи, психиатры, наркологи и другие врачи непрофильных специальностей — всего более 200 человек — включились в борьбу с COVID-19 в Новосибирской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Число врачей, помогающих пациентам с коронавирусом, в Новосибирской области увечилось. В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что к борьбе с COVID-19 дополнительно привлекли более 200 специалистов.

Речь идёт о стоматологах, наркологах, психиатрах и врачах других профилей. Все они прошли обучение работе с новым вирусом и теперь могут бороться с ним вместе с коллегами.

В качестве волонтёров на помощь врачам поликлиник пришли студенты медицинских и немедицинских учебных заведений.

«У старшекурсников-медиков достаточно квалификации для оказания помощи пациентам при кураторстве врача, остальные работают на входном фильтре в поликлинику, обзванивают пациентов или доставляют лекарства на дом», — уточнили в Минздраве.

Всего дополнительно привлечено около двух тысяч человек

Напомним, что за предыдущие сутки в Новосибирской области было выявлено рекордное число новых случаев заражения — 1 347. Из-за роста заболеваемости (в том числе гриппом и ОРВИ) нагрузка на медиков резко увеличилась.